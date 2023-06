Nach vier Jahren Pause soll in Köthen wieder das „K-Town Metal Fest“ stattfinden. Einiges wird anders sein als beim vorigen Mal.

Dritte Auflage in Köthen geplant - Neustart für „K-Town Metal Fest“ nach vier Jahren Pause

Im September in Köthen

Köthen/MZ - Am zweiten September wird es laut in der Mensa. Dann findet dort nämlich die dritte Auflage des „K-Town Metal Fest“ statt - Köthens hauseigenes Heavy-Metal-Festival, könnte man sagen. Und das ist durchaus etwas Besonderes, denn nach den ersten Runden 2017 und 2018 war es immerhin vier Jahre lang still geworden.