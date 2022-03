Dreiste Einbrecher in Maasdorf - Komplette Photovoltaikanlage aus Keller gestohlen

Maasdorf/MZ - Unbekannte Täter haben aus einem Keller in Maasdorf sämtliche Zubehörteile einer Photovoltaikanlage gestohlen und so für einen Schaden von etwa 50.000 Euro gesorgt. Das hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld am Donnerstag mitgeteilt.

Die Tat hat sich nach Angaben der Ermittler zwischen dem 2. und dem 16. März zugetragen. In diesem Zeitraum haben sich die Täter augenscheinlich über eine Toreinfahrt Zugang zu dem Grundstück in der Dorfstraße des Ortsteils Maasdorf im Südlichen Anhalt verschafft und dort aus dem Kellerbereich eines derzeit leerstehenden Gebäudes die Photovoltaikanlage demontiert und entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.