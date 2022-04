Drei Verletzte nach Kollision zweier Fahrzeuge bei Köthen

Löbnitz an der Linde/MZ - Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 148 nahe dem Köthener Ortsteil Löbnitz an der Linde sind am Montagnachmittag laut Polizei drei Personen leicht verletzt worden. Gegen 15.15 Uhr waren auf der dortigen Kreuzung zwischen L148 und K2086 ein Pkw BMW und ein Ford-Personentransporter zusammengestoßen.

Insgesamt saßen fünf Personen in den Autos. Drei von ihnen mussten laut Feuerwehr vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Darunter der 61-jährige Fahrer des BMW und zwei Insassen des Ford, nicht jedoch dessen 41-jähriger Fahrer. Die Feuerwehren aus Köthen, Löbnitz, Wülknitz, Dohndorf und Gröbzig fuhren mit rund 20 Kameraden zum Unfallort. Zudem waren Kräfte von Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Die Kreuzung war bis etwa 16 Uhr für den Verkehr gesperrt.