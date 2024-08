Ergänzungswahlen für die Ortschaftsräte gibt es in einigen Monaten in Riesdorf, Wieskau und Großbadegast. Bis wann Wahlvorschläge eingereicht werden können.

Südliches Anhalt/MZ. - Nach der Wahl ist vor der Wahl. Das gilt in besonderem Maße für die Ortschaften Großbadegast, Riesdorf und Wieskau in der Stadt Südliches Anhalt. Nach den Kommunalwahlen Anfang Juni werden die Bürger dieser Orte noch in diesem Jahr erneut an die Urne gebeten. Denn am Sonntag, dem 8. Dezember, werden hier Ergänzungswahlen für die Ortschaftsräte stattfinden.