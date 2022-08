Diese Köthenerin hat ihren Garten als Buffet für Insekten gestaltet

Köthen/MZ - Wenn Antje Schulze anfängt, über ihren Garten zu reden, dann sprudeln die Sätze nur so aus ihr hervor. „Meine Schüler haben mir das auch immer gesagt, wenn sie mitschreiben mussten“, sagt sie und lacht. Denn bevor sie in Rente ging, arbeitete die 65-Jährige als Lehrerin. In Englisch und in Hauswirtschaft unterrichtete sie die Jugendlichen – und vor allem in Biologie.