Diebstahl, Körperverletzung, Beleidigung - Ältester Ritter-Sohn in Köthen wieder vor Gericht

Köthen/MZ - Lange Zeit ist es ruhig gewesen um eine durch das TV deutschlandweit bekannte Köthener Familie. Doch am Mittwoch musste sich der älteste Sohn wieder einmal vor dem Amtsgericht verantworten.

Ein „Medienstar mit trauriger Berühmtheit und heikler Familiengeschichte“, bezeichnet Richterin Susanne Vogelsang den Angeklagten.

Der Ritter-Sohn hatte im Oktober 2020 mehrere Diebstähle in der Köthener Innenstadt versucht

Mehrere Taten werden dem Angeklagten Kai P. (Name geändert) zur Last gelegt. Im Oktober 2020 versuchte er an einem Tag gleich mehrfach, Kopfhörer aus einem Drogeriemarkt in der Köthener Innenstadt zu stehlen. Aus einem Lebensmittelmarkt wollte er Alkohol und Fleisch mitgehen lassen. Hinzu kommt der Vorwurf der Körperverletzung. Wie die Staatsanwaltschaft erklärt, sollte eine Blutentnahme bei dem offensichtlich stark alkoholisierten Kai P. durchgeführt werden. Dieser widersetzte sich der Angeklagte jedoch und trat einem Beamten gegen das Schienbein. Zum Schluss gab es noch etliche Beleidigungen. Beamte verunglimpfte er mit Wörtern wie „Penner“ oder „Eierkopf“.

Mutter Ritter in einer "Stern-TV"-Folge. (Foto: RTL Screenshot)

Der Angeklagte wurde erst vor etwa einer Woche aus der Haft entlassen. Sein Vorstrafenregister ist lang, reicht bis in die 90er Jahre zurück - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit am Steuer, gefährliche Körperverletzung, unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln, Diebstahl, Urkundenfälschung ...

Unzählige Male saß der mittlerweile 41-Jährige für seine Taten in Haft. Auch eine Entziehungsanstalt habe er wegen seiner Alkoholsucht bereits hinter sich. Vier Promille seien einmal der Höchstwert bei ihm gewesen. In diesem Jahr saß er für acht Monate ein. Kurz nach seiner Entlassung sei er schon wieder auffällig gewesen, wie Richterin Vogelsang erfahren hatte. Haft, Entlassung, wieder Haft. Es zieht sich wie eine Endlosschleife durch sein Leben. Welche Strafe droht dem Angeklagten also dieses mal?

Das Gericht in Köthen knüpft an die Bewährungsstrafe einige Auflagen

„Es wird schwer, in Köthen je Fuß zu fassen“, sagt die Richterin mit Blick auf den Angeklagten. Dazu habe er eine zu prägende Vergangenheit hier gehabt. „In anderen Städten ist ihr Name vielleicht nicht so verbrannt“, betont sie.

Es braucht „eine vernünftige Lösung“, um das abzuschließen, heißt es vonseiten des Verteidigers. Dessen sind sich alle Beteiligten bewusst. Es kommt auf Initiative des Verteidigers schließlich zu einer Einigung. Neun Monate auf Bewährung lautet das Urteil für den vorbestraften Kai P. am Mittwoch. An die Bewährung sind Bedingungen geknüpft – eine neue Wohnung finden etwa. „Ich kann sie nur warnen, das nicht als Freispruch zweiter Klasse anzusehen. Machen sie was aus ihrer Bewährung“, sagt die Richterin.

Nur durch den Tod seiner Mutter im Jahr 2021 sei er in puncto Alkohol rückfällig geworden, erklärt der Angeklagte. Mittlerweile habe er dem Alkohol nach eigener Aussage abgeschworen. Er möchte sein Leben ändern, habe sich von alten Verbindungen abgekapselt. Auch zu seinen Brüdern, die größtenteils auch in Haft sitzen, habe er derzeit keinen Kontakt.

Doch dieser Sinneswandel ist offenbar nur von kurzer Dauer gewesen. Nach der Urteilsverkündung ist alles wie gehabt: Mit Bierflasche in der Hand spaziert Kai P. wieder munter durch die Köthener Innenstadt.