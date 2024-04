Eine 55-jährige Frau hat am Dienstag beobachtet, wie sich mehrere Personen an einem Altkleidercontainer in der Köthener Windmühlenstraße zu schaffen machten.

Köthen/MZ. - Eine 55-jährige Frau hat am Dienstag gegen 20.15 Uhr beobachtet, wie sich mehrere Personen an einem Altkleidercontainer in der Köthener Windmühlenstraße zu schaffen machten und Kleidung in mitgebrachte Säcke packten. Die Täter konnten wenig später mit den zuvor entwendeten Kleidungsstücken durch eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung im Jürgenweg gefasst werden.

Beim Eintreffen der Beamten versuchten die Täter, das Diebesgut zu verstecken. Die Gruppe im Alter zwischen 32 und 40 Jahren gab die gestohlenen Sachen letztendlich jedoch freiwillig heraus. Gegen sie wird nun wegen Diebstahls ermittelt, heißt es aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld.