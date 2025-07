Reinhard Körner aus Köthen war nicht nur Schuhmachermeister, er ist auch Pflanzenexperte und aufmerksamer Leser. Ein Fehler unter einem Leserfoto in der MZ ließ ihm keine Ruhe. Warum der 89-Jährige so viel über Pflanzen weiß.

Köthen/MZ. - „Das soll eine Königin der Nacht sein?“, fragt sich Reinhard Körner, nachdem er die MZ vom 23. Juli aufgeschlagen vor sich liegen hatte. Ein Leserfoto zeigt einen Kaktus mit großen weiß-gelben Blüten. Doch da steht nicht der Name der Pflanze, die auf dem Foto zu sehen ist. Die Sache mit der falschen Bezeichnung fällt ihm dabei schon zum zweiten Mal auf. Es liegt ihm am Herzen, die Sache nun richtigzustellen und so macht er sich nach kurzer Recherche auf in die Lokalredaktion der Köthener MZ.