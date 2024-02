Spergau/Werdershausen/MZ. - Mit 52 Starts veranstaltete der Karneval Landesverband (KLV) Sachsen-Anhalt am Sonntag seine Landesmeisterschaft im Karnevalistischen Tanzsport. Von 9 Uhr am Morgen bis in den späten Nachmittag hinein zeigten vor allem Tänzerinnen aus dem ganzen Land ihr Bestes. Unter ihnen war auch der Werdershausener Carneval Verein (WCV) aus Gröbzig.

Auf der Seitenempore in der Jahrhunderthalle Spergau bei Leuna hatten sich die Tanzmäuse ausgebreitet. Die Altersklassen Jugend (Jahrgänge 2013 bis 2018) und Junioren (Jahrgänge 2009 bis 2012) machten sich warm, dehnten ihre Bänder mit verschiedenen Übungen und nahmen damit fast den gesamten Fußboden für sich ein. Auch an den Perücken, an Kostümen und am Make-up wurde Hand angelegt. Nur nichts dem Zufall überlassen, so das Motto.

Konkurrenz aus Roitzsch

Mit dem Tanz „Aloha Ohana“ kam das Showballett des WCV auf Platz vier. Torsten Waschinski

Schon am frühen Morgen startete ein Bus in Gröbzig, um Vereinsmitglieder in die Halle zu bringen. Etliche reisten mit privaten Fahrzeugen an, denn nicht nur die Tanzoutfits, sondern auch Utensilien für die Auftritte mussten ans Ziel. Seit Jahren schon mischt der WCV bei den Landesmeisterschaften ganz oben mit. Mehrere Titel hat der Verein erringen können. Lediglich der Roitzscher Carnevalsverein ist vor einigen Jahren ein harter Konkurrent im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gewesen.

Die Seitenempore in der Spergauer Jahrhunderthalle zu besetzen, diente den Tänzerinnen aus Gröbzig nur zur Vorbereitung. Ihr ambitioniertes Ziel stellte ein Platz auf dem Siegertreppchen auf der großen Bühne dar. Doch die anderen Meisterschaftsteilnehmer hatten ebenfalls hochklassige Tänze in petto. Großer Abräumer waren am Ende die ausrichtenden Vereine, der Carneval-Club Obhausen (CCO) und die Tanzgruppe Merseburg-Meuschau. Und ja, Roitzsch landete auch mit vorn, mit der Barbaragarde im Marschtanz der Altersklasse Ü15 (Jahrgang 2008 und älter) auf Platz drei und damit zwei Ränge vor der Aktiven Garde des WCV. Ebenso standen die Roitzscher im Anhalt-Bitterfelder Kreisvergleich beim Schautanz der Jugend mit „Hilfe! Unser Zuhause ist in Not“ auf dem zweiten Treppchen und damit zwei Plätze vor den Gröbzig-Werdershausenern mit „Alles für die Tonne“.

Mit ihren Fahnen stachen die WCV-Fans klar heraus. Torsten Waschinski

Die Bilanz der WCV-Tanzsportlerinnen kann sich trotz allem sehen lassen. Die Jugendgarde ertanzte sich den Vizelandemeistertitel und die Juniorengarde ist Dritter in ihrer Disziplin geworden. „Luft nach oben ist immer“, sagt WCV-Präsident Sven Schwinghammer, der sich aber dennoch zufrieden mit den erzielten Ergebnissen zeigt. „Gerade im Jugend- und im Juniorenbereich können wir stolz sein, dass wir uns unter den besten Drei befinden.“ Auch der vierte Platz im Schautanz Ü15 in ganz Sachsen-Anhalt mache ihn stolz. Um noch besser zu werden, liege es immer an handelnden Personen und fleißigem Training.

Jetzt sind die Männer dran

Insgesamt bleibt festzustellen, dass Sachsen-Anhalt tänzerisch extreme Steigerungsmöglichkeiten hat. Die von den Juroren vergebenen Punkte bewegten sich dieses Jahr oft nur bei 60 oder 70 von 100 möglichen. Vor Jahren lagen diese noch an der 80er-Grenze.

Für den Werdershausener Carneval Verein rücken jetzt erst einmal die Männer in den Mittelpunkt, denn sie nehmen an der Landesmeisterschaft am 16. März in Staßfurt teil. Dort konkurrieren sie mit 15 weiteren Startern.