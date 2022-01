Die digitale Patientenakte: Klinik in Köthen möchte zum papierlosen Krankenhaus werden

Köthen/MZ - Die Helios-Klinik Köthen ist auf dem Weg, ein papierloses Krankenhaus zu werden. Denn: Die digitale Patientenakte hat Einzug gehalten.

Nach der ersten Pilot-Station B2 (Orthopädie/Traumatologie) gehen nun weitere Stationen im Verlauf dieses Jahres an den digitalen Start, informiert Referentin Johanna Lässing in einer Pressemitteilung. Folgen sollen Schritt für Schritt die Station B1 (Gefäßchirurgie/Viszeralchirurgie) und A3 (Innere/Gastroenterologie).

„Ich bin mir sicher, dass bald alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der DigiPat überzeugt sein werden. Die Bearbeitung von Patientendaten erfolgt schneller, sicherer und vor allem papierlos“, so Klinikgeschäftsführerin Carolin Uhl.

„Es wird sicher eine Phase der Umgewöhnung geben, aber wir erhoffen uns langfristig eine schnelle, sichere und papierlose Bearbeitung“

„In der digitalen Patientenakte wird alles wie sonst auch eingetragen: Vitalwerte, Medikation, Verlaufsdokumentation usw. Es wird sicher eine Phase der Umgewöhnung geben, aber wir erhoffen uns langfristig eine schnelle, sichere und papierlose Bearbeitung von Patientendaten“, ergänzt Susann Gebhardt, Pflegedirektorin in der Helios-Klinik. Und fügt hinzu: „Die herkömmliche Patientenakte wird handschriftlich geführt. Nimmt der Arzt die Patientenakte zu einer Fallbesprechung mit, können in dieser Zeit Pflegekräfte keine aktuellen Daten eintragen oder sich zu Anordnungen rückversichern.

Sie müssen also warten oder sich die Gegebenheiten anders notieren. Durch die digitalen Eingaben, die von mehreren Personen gleichzeitig vorgenommen werden, können wir mögliche Fehlerquellen minimieren.“ Weitere Vorteile sind laut Pressemitteilung die bessere Lesbarkeit der digitalen Eingaben gegenüber den handschriftlichen, die Vermeidung von Doppelerfassungen und die Schnelligkeit der Dokumentation. „Pflegekräfte können bereits während der Visite behandlungsrelevante Patientendaten mit dem mobilen Dokumentationswagen erfassen, Laborwerte einsehen und den Behandlungsverlauf dokumentieren. Sie sparen wertvolle Zeit, die den Patienten zugute kommt“, so die Pflegedirektorin weiter.

Die Datennutzung und -speicherung erfolge gemäß der Datenschutz-Grundverordnung

Dass digitale Umstellungen in der ersten Phase oft mehr Zeit kosten und für die Mitarbeiter nicht immer gleich problemlos umsetzbar sind, weiß Klinikgeschäftsführerin Carolin Uhl. „Der Mehraufwand ist trotzdem seine Zeit wert. Die Dokumentationsanforderungen an Kliniken steigen stetig und ohne die Digitalisierung ist es undenkbar, diese Anforderungen zu erfüllen. An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen, die sich schnell auf die digitale Patientenakte eingestellt haben und sich gegenseitig unterstützen.“

Die Datennutzung und -speicherung erfolge gemäß der Datenschutz-Grundverordnung. „Dabei hat die Klinik umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um die Patientendaten, die in der elektronischen Akte hinterlegt sind, vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Zusätzlich ist die Klinik durch eine besondere Cyber-Abwehr gegen Cyberattacken und andere Außenangriffe gesichert“, heißt es abschließend.