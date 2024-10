Talentshow in Köthen „Die Bühne gehört dir“: Sängerin Jennifer Stiller verarbeitet Gefühle in ihren Songs

In ihren Songs bringt Jennifer Stiller als „Alice in der Plastikwelt“ ihre Gefühle zum Ausdruck. Sie macht am 2. November bei der Talentshow „Die Bühne gehört dir – Köthens Talentsuche 2024“ mit. Warum ihr Musik so unglaublich viel bedeutet und was es mit ihrem Künstlernamen auf sich hat.