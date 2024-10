Talentshow in Köthen

Köthen/MZ. - Das Interesse für die Musik: Es war schon immer da. Im Alter von sieben Jahren hatte Liz Black das erste Mal eine Gitarre in den Händen und erhielt danach schnell Unterricht. Dazu kam ein Akkordeon. „Und auch mit dem Gesang ging es in der Zeit los“, sagt die Künstlerin, die gemeinsam mit ihrem Percussionist „Reno“ am 2. November im Johann-Sebastian-Bach-Saal die Zuhörer mit ihrem Programm von den Stühlen reißen möchte.