Jan Bariszlovich ist 31, Physiotherapeut und Hobby-Musiker. Bei der Talentshow „Die Bühne gehört dir“ in Köthen will er Jury und Publikum für japanische Kultur begeistern.

Talentshow in Köthen

Köthen/MZ. - Dass er, begleitet vom grellen Blitzlichtgewitter, einmal über einen roten Teppich schreiten würde, davon hat Jan Bariszlovich gewiss noch nie geträumt. Der 31-Jährige lächelt und schüttelt ungläubig den Kopf. Doch der nicht geträumte Traum wird Wirklichkeit. Und der große Auftritt bei der Talentshow in Köthen am 2. November. Der Hobby-Musiker, der in Köthen als „Kaminari“ im kleineren Rahmen hier und da schon aufgetreten ist, ist dabei, wenn es heißt: „Die Bühne gehört Dir!“