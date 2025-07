Tiefdruckgebiet über Anhalt-Bitterfeld Der Sommer fällt ins Wasser: Warum der viele Regen sowohl für gute als auch schlechte Laune sorgt

Regenschauer und graue Wolken prägen derzeit das Wetter in der Region. Was bei einigen für schlechte Laune und sogar Probleme sorgt, hat für andere große Vorteile. Die MZ hat einen Kleigartenverein, einen Landwirt und einen Seebadbetreiber gefragt, was sie von dem vielen Niederschlag halten.