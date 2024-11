Gröbzig/MZ. - Der Countdown läuft. Am 25. November soll das Museum Synagoge Gröbzig wiedereröffnet werden. An diesem Datum wird auch die neue Dauerausstellung der Öffentlichkeit präsentiert. Als Gast an diesem besonderen Tag wird unter anderem Ministerpräsident Reiner Haseloff in Gröbzig erwartet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.