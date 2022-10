„Defizit von rund 800.000 Euro“ Erhebliches Minus bei der Stadt Aken

Aken/MZ - Die Haushaltsplanungen für das Jahr 2023 sind in Aken im vollen Gange. Doch bevor es in zwei Wochen in die heiße Phase der Debatten geht, verkündete Akens Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn in der jüngsten Stadtratssitzung vorab bereits schlechte Neuigkeiten. „Wir schließen erheblich negativ ab“, berichtet er. Es liegt ein Defizit von rund 800.000 Euro vor. Eine beträchtliche Summe, das weiß auch Bahn. Der Ukraine-Krieg habe Spuren hinterlassen, vor allem in puncto Energie- und Bewirtungskosten.