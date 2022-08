Bauprojekt Naumann-Museum Dachsanierung am Schloss Köthen deutlich teurer als geplant - andere Projekte müssen warten

Das Dach des Ferdinandsbaus am Schloss Köthen wird aufwendig saniert und gedämmt, was die Kosten in die Höhe schnellen lässt. Dafür muss die Fassade warten.