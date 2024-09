Zahl der Betroffenen wächst Coli-Bakterien im Trinkwasser entdeckt: Stadtwerke Aken und Gesundheitsamt spielen auf Zeit

Seit August ist das Trinkwasser in Reppichau und Teilen der Stadt Aken mit coliformen Bakterien belastet. Die Stadtwerke Aken und Gesundheitsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld haben das Problem möglicherweise unterschätzt. Wie in Vor-Computer-Zeiten werden Bürger per Handzettel informiert.