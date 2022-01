CO2-Ampeln sollen in Akens Kindereinrichtungen ans rechtzeitige Lüften erinnern

Neue CO2-Aampeln für den Hort in Aken

Aken/MZ - Zur Überwachung der Raumluft in Zeiten von Corona haben Kinderkrippen, Kindergärten und Horte der Stadt Aken sogenannte CO2-Ampeln bekommen. Möglich wurde die Anschaffung von insgesamt 28 Stück durch Zuschüsse des Landes.

Die ersten sieben CO2-Ampeln überreichten Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn (li.) und Michael Zelinka (re.) von der Stadtverwaltung am Donnerstag Hortleiterin Ingrid Grey von der Grundschule Werner Nolopp. Zudem wurden elf Stück der Kita „Borstel“ und zehn der Kita „Pittiplatsch“ übergeben. Die CO2-Ampeln informieren, wenn der CO2-Gehalt in der Raumluft zu hoch geworden ist, also gelüftet werden muss.