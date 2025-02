Die queere Community will erneut ein Zeichen für Vielfalt in Köthen setzen. Im Juli gibt es den nächsten Christopher Street Day.

Köthen/MZ/sgr. - Nach der Premiere im vergangenen Jahr bekommt Köthen auch in diesem Jahr einen Christopher Street Day (CSD). Am 12. Juli will die Community „LGBTQIA+“ ein buntes Zeichen für Vielfalt setzen. „Es wird wieder eine Demo und ein Fest mit Ständen auf dem Marktplatz geben“, erzählt Julian Miethig, der die Idee zum ersten CSD in Köthen hatte und sich auf die Fortsetzung freut.