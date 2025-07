So soll das Lutzmann-"Denk mal" aussehen, dass der Verein in Nienburg aufstellen möchte. Dafür werden immer noch Spenden benötigt.

Nienburg/MZ. - Ein Denkmal wird für diejenigen errichtet, die Großes geleistet haben, die sich in einer Sache verdient gemacht haben. Mit einem Denkmal will man an Menschen erinnern, die ihre Spuren hinterlassen haben. Mit Denkmälern will man sagen: „Denk doch mal dran“. Und einer, der etwas geleistet hat, von dem wir noch heute alle profitieren, wurde in Nienburg an der Saale geboren: Friedrich Leopold Christoph Lutzmann.