Christina Lahne im „Schlosssalon“ in Köthen: Chefin der Köthener Fleisch- und Wurstwaren über ihren Werdegang und ihre Hobbys

Christina Lahne (re.) plaudert mit Christine Friedrich über ihre Arbeit in einer Männerdomäne und vieles mehr.

Köthen/MZ. - Beifall zum Auftakt – das hat es im „Schlosssalon“ bisher nicht gegeben. Diesmal schon. Christina Lahne, die Chefin der Köthener Fleisch- und Wurstwaren GmbH, ist zu Gast und das „Schlosskaffee“ am Donnerstagabend gut gefüllt. Eine Stunde lang erzählt die in Jena Geborene und Blumenfreundin, warum sie sich damals mit ihrem Mann in das Köthener Abenteuer gestürzt hat und wofür sie ihre Freizeit verwendet.