Der CFC Germania veranstaltet wie in jedem Jahr den Auftakt zu den drei Weihnachtsmärkten in Köthen. Was alles im abwechslungsreichen Programm steht.

Auch in diesem Jahr hofft der CFC Germania wieder auf viele Besucher bei der Stadion-Weihnacht.

Köthen/MZ. - Es sind zwar noch zwei Wochen Zeit, aber die Organisatoren stecken bereits hoch konzentriert in den Vorbereitungen. Im Stadion des CFC Germania steht sogar schon die Bühne. Denn auch in diesem Jahr veranstaltet der Sportverein den Auftakt der drei Köthener Weihnachtsmärkte. Vom 28. bis 30. November gibt es die große Stadionweihnacht, ehe sich eine Woche später der Weihnachtsmarkt der Werbegemeinschaft auf dem Marktplatz anschließen wird und wiederum eine Woche später die Schlossweihnacht das große Finale bildet.