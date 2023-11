Unfall am Ortsausgang Bus brennt in Köthen aus - Fahrer steuert Fahrzeug auf Radweg und bringt sich in Sicherheit

Zu einem Busbrand musste die Feuerwehr Köthen am späten Mittwochnnachmittag ausrücken. Am Ortsausgang in Richtung Dessau brannte ein Bus. Personen kamen nicht zu Schaden.