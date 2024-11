Seit 2015 wird an der Bundesstraße 6n von Köthen zur Autobahnanschlussstelle der A9 bei Thurland gebaut. Die Hälfte ist fertig, aber nicht frei. Welches Teilstück in Köthen eine Chance hat.

Vier Damm- und Brückenbauwerke sind an der B6n in Arbeit.

Köthen/MZ. - Zum großen Teil neue Leute, aber die Fragen, die sie stellen, bleiben die gleichen. So auch beim Thema Bundesstraße 6n, speziell dem 15 Kilometer langen Abschnitt von Köthen bis zur Anschlussstelle der A9 bei Thurland. Seit dem Jahr 2015 beschäftigt diese wichtige Verbindung, die die Bundesstraßen 183 in Richtung Zörbig und Bitterfeld-Wolfen sowie die B185 in Richtung Dessau-Roßlau entlasten soll, die Verantwortlichen bei der Landesstraßenbaubehörde, Regionalbereich Ost in Dessau (LSBB), und in regelmäßigen Abständen auch die kommunalen Parlamente der anliegenden Kommunen und des Landkreises.