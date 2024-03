Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Raguhn/Köthen/MZ. - Geschlossene Schranken und übermäßiger Alkoholkonsum haben zwei Männer am vergangenen Wochenende in die Bredouille gebracht. Die Bundespolizei stellte die beiden Gesuchten und vollstreckte deren offene Haftbefehle, wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg in einer Pressemitteilung am Montag informierte.