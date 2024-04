Briefe an 40 Dax-Unternehmen - Thurauer bitten die Größten der Großen um Spenden für Kirche

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Thurau/MZ. - Die handschriftlich verfassten „Bettelbriefe“ werden sorgsam eingetütet. Nein, für die gelben Postkisten, sind sich am Abend alle einig, wäre die Fracht viel zu wertvoll. Immerhin könnte davon die Zukunft ihrer Dorfkirche abhängen. Dessen ist man sich schon bewusst und entschließt folgerichtig, die 40 Briefe am nächsten Morgen zur Post zu bringen. Sicher ist sicher. Ob das am Ende etwas nützt, man weiß es nicht. Aber über Thurau schwebt eine Wolke der Zuversicht. Außerdem gilt die Maxime: Einfach machen – und immer nach vorn schauen, nie zurück.