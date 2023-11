Kurz nach 13 Uhr brannte am Mittwoch ein Reihenhaus in einer dicht bewohnten Siedlung in Köthen. Die Feuerwehr musste mit schwererm Atemschutz anrücken, um den Brand zu löschen. Es gab keine Verletzten.

Köthen/MZ - Zu einem Gebäudebrand in der Lelitzer Straße wurde am Mittwoch kurz nach 13 Uhr die Feuerwehr Köthen gerufen. In der ersten Etage des Gebäudes stand die Küche in Flammen. Weil es sich um ein dicht bewohntes Gebiet mit Reihenhäusern handelte, wurden auch alle Ortswehren sowie die Feuerwehren Aken, Osternienburg und Kleinpaschleben alarmiert.