Dachstuhlbrand in Kleinzerbst bei Aken: Feuerwehr-Großeinsatz - Haus unbewohnbar

Vom Nebengelass eines Zweiseitenhofes in Kleinzerbst hat sich am frühen Freitagmorgen ein Feuer auf den Wohnbereich einer Familie ausgebreitet - das Gebäude ist derzeit unbewohnbar.

Kleinzerbst/MZ/sgr. - Zu einem Dachstuhlbrand in Kleinzerbst sind Feuerwehrleute am zeitigen Freitagmorgen ausgerückt. Das Feuer entstand offenbar in einem Nebengelass eines Zweiseitenhofes. Die Flammen breiteten sich schnell aus und schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 5 Uhr bereits aus dem Dachstuhl.