BMW erfasst in Köthen ein Kind - Vierjähriger fährt mit Roller auf die Straße

Köthen/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in Köthen hat sich am Donnerstagmittag ein vierjähriger Junge leichte Verletzungen zugezogen. Nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld hatte ein 76-Jähriger mit einem Pkw BMW gegen 13 Uhr die Straße An der Rüsternbreite aus Richtung Krähenbergstraßein Richtung August-Bebel-Platz befahren.

Auf Höhe der Einmündung Anhaltische Straße überquerte plötzlich der Junge mit einem Roller die Fahrbahn und wurde von dem BMW erfasst. Er wurde noch vor Ort medizinisch versorgt. Am Pkw BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.