Bei einem Bläserkonzert in der Köthener Jakobskirche am Sonnabend wurde auch der Opfer des Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt gedacht. 400 Besucher waren gekommen.

Bläserkonzert in Jakobskirche Köthen: Gedenken an Opfer am Sonnabend

Köthen/Dessau/MZ. - Im Rahmen des Bläserkonzertes in der St. Jakob Kirche in Köthen wurde am Sonnabend an die Opfer des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg gedacht. 400 Besucher hörten Adventsmusik der Posaunenchöre Anhalts. 80 Blechbläser sorgten für weihnachtliche Stimmung. Das geht aus einer Pressemitteilung der Landeskirche hervor.

Oberkirchenrat Matthias Kopischke bezeichnete das Konzert als Brückenschlag zum ökumenischen Gottesdienst in Magdeburg. Er sagte in seiner Andacht: "Unsere Gedanken und Gebete gelten den Opfern des Anschlages und ihren Angehörigen". Viele Konzertbesucher nutzen die Gelegenheit, Kerzen für die Opfer des Anschlages zu entzünden.

Gedenken auch in Dessau-Roßlau

An dem Gottesdienst im Magdeburger Dom nahm als Vertreter der Evangelischen Landeskirche Anhalts der designierte Kirchenpräsident, Karsten Wolkenhauer, teil.

Auch in Dessau-Roßlau wurde der Opfer des Anschlages gedacht. Zahlreiche Menschen versammelten sich auf dem Marktplatz an der Bühne auf dem Weihnachtsmarkt, um gemeinsam zu beten, zu singen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Andacht wurde von Kreisoberpfarrerin Annegret Friedrich-Berenbruch gestaltet.