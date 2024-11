Köthen/MZ. - Wenige Wochen nach der Eröffnung seines Bistros in der früheren Bäckerei Schneider am Kugelbrunnen musste sich Stephan Donth schon wieder nach einem neuen Laden umsehen. In dieser Woche eröffnete sein Bistro in der Schalaunischen Straße 34 in Köthen - nur wenige Meter von der alten Adresse entfernt.

Der Umzug sei mehr als überraschend gekommen: Am Montag vor einer Woche erreichte ihn plötzlich die Nachricht, dass er den Laden räumen müsse. Zu den Gründen will er sich nicht äußern. Das sei eine Angelegenheit des Vermieters, sagt er. Zwei Tage nach dieser Hiobsbotschaft sei er mit dem Bistro schon ausgezogen.

Stephan Donth’s Bistro in Köthen: Existenzgründer nicht unglücklich

Traurig, gesteht der Existenzgründer, sei er nicht, dass es so gekommen ist. „Den neuen Laden hatte ich vorher schon im Blick. Hier ist es viel schöner, weil die Kunden mehr Platz haben.“ Der Raum ist groß genug, um mehrere Tische zu stellen, an denen die Gäste sitzen und essen können. Außerdem gebe es eine Heizung. Am alten Standort habe er nur einen Nachtspeicherofen gehabt.

Nach drei Tagen Umbau hat der Köthener am 25. November am neuen Standort, neben der früheren New Yorker-Filiale im Eckhaus, wieder eröffnet. Ein paar Wände habe er einziehen und Stromkabel neu verlegen lassen, viel mehr sei nicht zu tun gewesen.

Neuer Standort für „Stephans Bistro“ in Köthen – So geht’s weiter

Dass der neue Laden „ein paar Euro mehr Miete“ kostet, störe ihn nicht. „Dafür kommen jetzt auch mehr Kunden“, freut er sich.

Die Öffnungszeiten hat er bei der Gelegenheit auch angepasst. Während er anfangs von 6 bis 14 Uhr geöffnet hatte, was sich nicht bewährt habe, ist er jetzt von 9 bis 16 Uhr für seine Kunden da.