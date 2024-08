Köthen/MZ. - Der Fall Bodo Kreutzmann schlägt in Köthen auch noch nach Tagen hohe Wellen. Am letzten Sonnabend hatte die MZ berichtet, dass der Leiter des Köthener Ludwigsgymnasiums künftig im Bildungs- und Sportausschuss des Kreistages als sachkundiger Bürger, berufen von der AfD, mitwirken wird. Zuvor hatte der Kreistag den von den Fraktionen namentlich benannten Vorschlägen zugestimmt. Endgültig vereidigt werden sachkundige Einwohner dann in der ersten Sitzung des jeweiligen Fachausschusses, in der sie anwesend sind.

