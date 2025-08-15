Der Bitterfelder Fotokurs der Kreisvolkshochschule stellt seit Dienstag die schönsten Fotografien aus dem Jahr 2024 in der „Galerie am Quadrat“ in Köthen aus.

Bei der Fotoausstellung in der „Galerie am Quadrat“ in Köthen präsentiert Kursmitglied Gabriele Mattern stolz ihr Bild.

Köthen/Bitterfeld/MZ. - Ein vernebelter Strand in Sassnitz, eine Möwe im Abflug an der Küste und die Marienkirche in Stralsund. Die Fotografien der am Dienstag eröffneten Ausstellung in der „Galerie am Quadrat“ der Landkreisverwaltung in Köthen sind vielfältig. Sie zeigen einen Rückblick des Bitterfelder Fotokurses der Kreisvolkshochschule aus dem Jahr 2024. Organisiert wurde die Ausstellung von Jana Gleißner, der Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragten des Landkreises. Die Fotografen wählten ihre liebsten Bilder selbst aus, um diese dann zu präsentieren, gibt Gleißner an.