Betrunkener Radfahrer quert in Köthen plötzlich die Straße - Opel-Fahrerin kann nicht mehr ausweichen

Köthen/MZ. - Ein völlig betrunkener Radfahrer hat am Dienstag, 7. Januar, in Köthen einen Verkehrsunfall verursacht. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Mittwoch mitgeteilt.

Der 33-jährige Fahrradfahrer hatte gegen 17 Uhr den linksseitigen Gehweg der Ludwigstraße in Richtung Mühlenstraße befahren. Eine 52-jährige Fahrerin eines Opel war auf der Mühlenstraße in Richtung Bärplatz unterwegs. Hierbei stieß die Opel-Fahrer mit dem Fahrradfahrer zusammen, der die Fahrbahn an der Einmündung zur Mühlenstraße unvermittelt überqueren wollte.

Der 33-Jährige wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Bei der der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrradfahrer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille. Außerdem wies ein durchgeführter Drogenschnelltest zusätzlich noch ein positives Ergebnis auf Cannabis aus.