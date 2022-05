Betrunken zum Muttertag - 44-Jährige hat bei Kontrolle in Köthen über 2,8 Promille

Köthen/Dessau/MZ - Ein Zeuge hat am Sonntag gegen 15 Uhr die Polizei darüber informiert, dass ein VW in Schlangenlinien auf der B 185 aus Richtung Dessau kommend in Richtung Köthen unterwegs sei. Eine Polizeistreife stellte das Fahrzeug wenige Minuten später in der Dessauer Straße in Köthen.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 44-jährige Fahrerin erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test vor Ort wies ein Ergebnis von 2,81 Promille aus. Die Fahrzeugführerin musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.