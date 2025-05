Großwülknitz/MZ - Ein betrunkener Autofahrer hat einen Unfall in Großwülknitz verursacht. Darüber informiert die Polizei. Am Samstag gegen 16.08 Uhr befuhr der 53-Jährige mit einem VW die Kirchgasse in Richtung Lindenstraße. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer nach Polizeiangaben die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einem geparkten BMW.

„Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, konnte allerdings durch umliegende Zeugen einige Meter entfernt vom Unfallort festgestellt werden“, teilt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mit. Den Polizisten entging nicht, dass der 53-Jährige nach Alkohol roch. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,85 Promille. Eine ärztliche Blutentnahme wurde durchgeführt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Laut Bußgeldkatalog muss ein Fahrer, der unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht hat, bereits ab 0,3 Promille mit drei Punkten im Fahreignungsregister rechnen. Der Führerschein wird entzogen. Hinzu kommen Geld- oder sogar Freiheitsstrafe.