Betrunken durch die Nacht: Polizei beendet Alkoholfahrt in Köthen

Köthen - MZ - Freitagabend, die Woche ist geschafft. Da genehmigen sich viele Mitbürger einmal ein Gläschen Wein, ein Bier oder auch einmal etwas Stärkeres. Kein Problem, so lange die Heimfahrt gesichert ist und das Auto stehen bleibt. Nicht so in Köthen. Dort glaubte eine Frau, in der Nacht zu Sonnabend gegen 2.10 Uhr trotz ihres Alkoholspiegels heil nach Hause zu kommen.

In der Geuzer Straße wurde die Pkw-Fahrerin dann aber einer Verkehrskontrolle unterzogen, wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld am Sonntag meitteilte. Während der Überprüfung ihrer Papiere stellten die Polizeibeamten fest, dass die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stand. Die Fahrt nahm ein jähes Ende. Die Beamten erstatteten Anzeige, brachten die Dame zur Blutprobenentnahme und kassierten ihren Führerschein ein.