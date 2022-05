Betrug per WhatsApp: Ehepaar aus Köthen überweist fast 4.000 Euro

Betrug per WhatsApp-Nachricht (Symbolbild)

Köthen/MZ - Auf einen Betrüger hereingefallen ist ein Ehepaar aus Köthen. Bereits am 18. Mai bekamen die beiden Über-60-Jährigen per WhatsApp eine Nachricht von einer unbekannten Person, die sich als deren Sohn ausgab. Sie gab vor, sich in einer Notsituation zu befinden und bat um finanzielle Hilfe.

Das Ehepaar überwies der Person insgesamt 3.830,52 Euro. „Durch derartige Sachverhalte wurden in der Vergangenheit bereits mehrfach ältere Menschen um ihr Erspartes gebracht“, informiert die Polizei. Die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt dauern an.