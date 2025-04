Dritter Bauabschnitt kommt Betonsteine sind locker - Wie es mit der Sanierung der Bärteichpromenade in Köthen weitergeht

Die Sanierung des dritten Abschnitts der Fahrbahn der Bärteichpromenade in Köthen soll laut Plan am Montag, 14. April, beginnen. Wie die Zufahrt zur noch laufenden Baustelle des Abrisses des Kaufhauses an der Schalaunische Straße organisiert wird.