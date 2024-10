Aken/MZ. - Zwei schwergewichtige Eisenbahnwaggons wurden am Montag, 7. Oktober, im Akener Binnenhafen verladen und anschließend nach Hamburg verschifft.

Bereits im August waren die Kolosse mit einem Gesamtgewicht von 81 Tonnen per Schiff nach Aken gekommen und wurden anschließend weiter per Lkw nach Berlin zur Messe transportiert. Nach Einsatzende kamen die Schienenfahrzeuge mit der Spedition Gruber per Schwerlasttransport über die A9 bis Abfahrt Dessau Süd nach Aken zurück, um die Heimreise per Schiff über den Hamburger Hafen anzutreten.

hafen aken_schwerlasttransport_loks verladung Foto: Nicklisch

Eine solche Fracht von 81 Tonnen zählt auch im Akener Hafen zu den eher besonderen Verschiffungen.