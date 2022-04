Beschäftigungsgesellschaft BVIK spendet in Köthen Möbel an Ukraine-Flüchtlinge

Köthen/MZ - Die Beschäftigungsgesellschaft BVIK aus Köthen beteiligt sich aktiv an der Hilfe für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Insgesamt spendete das Unternehmen neun Kücheneinrichtungen für Wohnungen, in denen die Hochschule Anhalt in Köthen Familien von an der Hochschule eingeschriebenen Studenten oder Mitarbeitern unterbringen will.

Hochschul-Integrationskoordinator Tristan Dornberger (Mitte) und die Studenten Maksim Iushchenko (rechts) und Bohdan Zadoienko holten eine erste Fuhre der Möbel am Mittwoch in einem Lager der BVIK in Zörbig ab und brachten sie zwischenzeitlich in der Sporthalle der Hochschule unter. Iushchenko und Zadoienko sind Studenten, die aus Russland und der Ukraine kommen. Sie haben den ersten Transport mit Dornberger bewältigt. „Wir achten genau darauf, dass diese Nationalitäten hier in Köthen gut miteinander auskommen.“

Für die zweite Ladung am Nachmittag hat sich Dornberger weitere Freiwillige mit ins Boot geholt.