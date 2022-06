Beim Überholversuch - Mercedes Sprinter kollidiert bei Großwülknitz mit einem Traktor

Der Traktor wollte nach links in einen landwirtschaftlichen Weg einbiegen.

Ein Traktor an einem Bahnübergang (Symbolbild)

Großwülknitz/MZ - Während eines Überholversuchs ist es am Dienstag zu einem Unfall auf der L 145 bei Großwülknitz gekommen. Gegen 9 Uhr war ein 59-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter auf der Straße in Richtung Piethen unterwegs.

Kurz vor der Einmündung eines Landwirtschaftswegs in Richtung Pilsenhöhe wollte der Mann einen vor ihm fahrenden Traktor mit Anhänger überholen. Genau in diesem Moment scherte der Traktor nach links aus, um in den Feldweg abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 7.200 Euro.