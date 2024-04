Köthen/MZ. - In Köthen ist ein 84 und 88 Jahre altes Ehepaar Opfer eines Trickdiebstahl geworden. Die Senioren hatten sich am Dienstagvormittag in einer Köthener Bankfiliale einen Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich auszahlen lassen. Dies muss offenbar eine derzeit unbekannte männliche Person beobachtet haben, vermutet die Polizei in Anhalt-Bitterfeld.

Zu Fuß begaben sich die Senioren anschließend zu ihrem in unmittelbarer Nähe gelegenen Wohnhaus. Hier wurden sie gegen 10.30 Uhr von dem Mann angesprochen. Unter einem Vorwand verschaffte er sich Zugang zu ihrer Wohnung und stahl in einem offenbar unbeobachteten Moment das Bargeld aus der Handtasche der 84-jährigen Frau. Ihr 88 Jahre alter Ehemann hatte den Vorfall ebenfalls nicht bemerkt.

Der Dieb wurde als etwa 45 bis 50 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er soll zur Tatzeit eine beige-graue Hose und ein Kapuzenoberteil in der gleichen Farbe getragen haben. Zudem führte er eine Aktentasche mit, so die Polizei abschließend.