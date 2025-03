Polizei und Feuerwehr waren am Donnerstag gegen 17 Uhr in die Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Köthen gefordert.

Beim Abflammen von Unkraut - Kleingärtner setzt in Köthen Hecke und Gartenzaun in Brand

Köthen/MZ. - Polizei und Feuerwehr waren am Donnerstag, 20. März, gegen 17 Uhr in die Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Köthen gefordert. Hier waren in der Parzelle eines 62 Jahre alten Kleingärtners beim Abflammen von Unkraut eine Hecke und ein Gartenzaun in Brand geraten. Die Flammen griffen zudem auf ein benachbartes Grundstück über und zerstörten Buschwerk und eine Rasenfläche.

Der Gesamtschaden bemisst sich auf rund 4.000 Euro. Neun Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr waren mit zwei Fahrzeugen vor Ort im Einsatz und verhinderten ein weiteres Ausbreiten des Feuers.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal: Die Unkrautvernichtung mit einem Gasbrenner sollte immer gut überlegt sein. Der Einsatz stellt bei Trockenheit stets eine große Gefahr eines Brandes dar.