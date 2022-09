Bei den Vorstellungen von La Cour in Köthen sind viele schräge Vögel unterwegs

Köthen/MZ - Als Yevhenii Dehtiarov, ein junger Mann von 23 Jahren aus der Ukraine, in seinem Cyr Wheel – vergleichbar mit einem Rhönrad – über die Bühne rollt, hält das Köthener Premierenpublikum gefühlt das erste Mal an diesem Abend den Atem an. Eine schwindelerregende, begeisternde Nummer auf höchstem technischem Niveau – bezeichnend für „La Cour“, das Varietéspektakel, mit dem Stephan Masur seit zehn Jahren in Köthen gastiert. Am Freitag war Premiere der Jubiläumsshow. An diesem Donnerstag geht es weiter mit „Les oiseaux – die Vögel“.

