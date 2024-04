Bauerntag in Großpaschlaben - CDU-Politiker stellen sich demonstrativ hinter Landwirte

Grosspaschleben/MZ. - Das Wetter war fast ein Sinnbild dafür, was sich am Mittwoch im Freizeit- und Ferienhof Großpaschleben abspielte. Beim nichtöffentlichen Teil mit Geschäftsbericht und Haushaltsplan 2024, mit dem sich der Bauerntag 2024 des Bauernverbandes „Anhalt“ beschäftigte, schien noch die Sonne durch die Fenster. Als es am Nachmittag zum offiziellen Teil mit dem Bericht des Vorstandes durch dessen Vorsitzenden Thomas Külz und Grußworten aus Bund, Land und Landkreis weiterging, trübte sich der Himmel ein und öffnete seine Schleusen.