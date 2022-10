Bauausschuss lässt Haushalt durchfallen - aber den meisten Änderungen wird zugestimmt

Der Köthener Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss ist immer wieder für Überraschungen gut. Auch das neue E-Center muss am Dienstag in die nächste Runde.

Köthen/MZ - Dass die Beratungen des Bau-, Sanierungs- und Umweltausschusses der Stadt Köthen längst vergnügungssteuerpflichtig sind, hat sich bereits herumgesprochen. Und wahrhaftig, die Stadträte finden auch in jedem Jahr wieder Punkte, um diesem Ruf - was, wie in diesem Fall, ja durchaus kein negativer sein muss - gerecht zu werden. Auf der Skala von null bis zehn dürfte die Beratung vom Donnerstagabend durchaus mit einer Neun bewertet werden.