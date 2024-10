Die Straße am Wasserturm in Köthen ist zwischen der Einfahrt zum Edeka-Markt und der Einmündung der Philipp-Semmelweis-Straße seit Montag voll gesperrt.

Bauarbeiten am Wasserturm in Köthen laufen: Midewa schließt neue Trinkwasserleitung an

Köthen/MZ. - Die Straße am Wasserturm in Köthen ist zwischen der Einfahrt zum Edeka-Markt und der Einmündung der Philipp-Semmelweis-Straße seit Montag voraussichtlich für 14 Tage voll gesperrt.

In dieser Zeit wird die neue Trinkwasserleitung für den derzeit neu entstehenden Edeka-Markt in das Netz der Midewa eingebunden. Der Neubau soll Mitte April 2025 an Edeka übergeben werden. Für den Öffentlichen Nahverkehr seien an den betroffenen Haltestellen Hinweisschilder platziert.

In der ersten Ferienwoche sei die Trinkwasserversorgung durch die Baustelle nicht beeinträchtigt. „Wenn die neue Leitung eingebunden wird, muss das Trinkwasser kurzzeitig abgestellt werden“, kündigt Torsten Köpke an, Technischer Leiter der Midewa-Niederlassung in Köthen. Das werde voraussichtlich am 7. oder am 8. Oktober der Fall sein. Die von der Abstellung betroffenen Anwohner würden darüber per Handzettel informiert.F