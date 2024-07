Zwei Musikbegeisterte aus Sandersdorf-Brehna produzieren in ihrer Freizeit elektronische Klänge zum Tanzen. Wie sie zusammen gefunden haben und wo sie heute stehen mit ihrem Projekt.

Drum and Bass begeistert

Sandersdorf/MZ. - Wenn für Maximilian Mühlbauer und Lucas von Nordhausen der Arbeitsalltag endet, setzt meistens die Musik ein und sie werden zum Künstler-Duo „Born Global“. Beide Männer sind Mitte Zwanzig und leidenschaftliche Fans der Musikrichtung „Drum and Bass“. Die hat ihre Wurzeln im England des späten 20. Jahrhunderts und fordert einiges Taktgefühl. Mühlbauer ist gebürtiger Sandersdorfer, von Nordhausen kommt aus Zscherndorf. Ihrer Heimat sind sie bis heute treu geblieben, auch wenn der musikalische Erfolg das Duo inzwischen sogar auf internationales Parkett führt.

Schnelle Takte, gute Stimmung

Doch zunächst ein paar Grundlagen: „Der Begriff ,Drum and Bass’ sagt nicht jedem etwas“, glaubt Mühlbauer, der hauptberuflich im Familienunternehmen für Augenoptik und Hörakustik tätig ist. „Menschen ohne Berührungspunkte würde ich es als elektronische Musik mit hoher Geschwindigkeit und energetischen Melodien beschreiben.“ Melodien, die sich perfekt zum Tanzen eignen und für gute Stimmung sorgen würden, wie von Nordhausen ergänzend einwirft.

Die Elekcro-Musiker Lucas von Nordhausen (l.) und Maximilian Mühlbauer tüfteln oft Tage und Wochen an ihren Songs. (Foto: Florian Zellmer)

Die Aufteilung für das Duo ist klar geregelt: Während Mühlbauer als DJ am Mischpult zahlreiche Regler und Knöpfe bedient, um verschiedene Songs oder Audiospuren miteinander zu kombinieren, ist von Nordhausen für die Grundlagen verantwortlich: „Ich bin der Musikproduzent und kümmere mich um das Zusammenstellen verschiedener Klangelemente.“ Dazu gehören vor allem schnelle Schlagzeugrhythmen, tief wummernde Bässe, atmosphärische Hintergrundelemente und immer wieder auch Gesangs- oder Rap-Einlagen.

Der Stein kommt ins Rollen

Die Geschichte des Duos beginnt 2019. Auf einer Party wird die Idee geboren, gemeinsam Musik zu machen. Auch der Name „Born Global“ ist schnell gefunden: „Damals hatte ich ein T-Shirt an mit genau diesem Schriftzug drauf“, erklärt der Musikproduzent mit einem Grinsen. Bis zum ersten Auftritt in der Hettstedter „Hafenbar“ vor 300 Menschen habe es dann allerdings noch zwei Jahre gedauert.

„Danach kam aber der Stein ins Rollen“, erinnert sich Mühlbauer. „2022 hatten wir schon regelmäßiger Auftritte. Und letztes Jahr ging es dann richtig los.“ An manchen Wochenenden seien es bereits mehrere Adressen gewesen, darunter Clubs in Rostock, Dresden und Leipzig und auch die ersten Festivalbühnen.

Wo soll es hingehen mit dem Projekt?

„Mein persönliches Highlight bisher war ein Auftritt im Leipziger Haus Auensee vor 2.000 Leuten. Dort haben wir als Vorband von den ,Gebrüdern Brett’ gespielt. Die sind eine echte Instanz in der Szene“, hebt der DJ hervor. Seit 2024 würden auch internationale Anfragen dazukommen. „Dieses Jahr geht es nach Prag und Amsterdam. Die Reichweite zeigt, wie vielen Menschen unsere Musik etwas gibt“, resümiert von Nordhausen und ergänzt, dass es bestimmt nicht bei den zwei Auftritten im Ausland bleiben wird.

Die zahlreichen Gigs lassen auch die Kasse klingeln. Alle Einnahmen würden die beiden Musiker aber sofort wieder in ihre technische Ausstattung oder Werbung investieren. „Das braucht es halt, um auf dem neuesten Stand zu sein. Am Ende soll es auch immer ein Freizeitprojekt bleiben“, erklärt Mühlbauer. Da seien sich die beiden Klangkünstler trotz des wachsenden Erfolges sicher. „Wir wollen mit unserer Musik einfach nur für gute Stimmung sorgen. Wenn du sie fühlst, brauchst du keinen Tropfen Alkohol, um Spaß zu haben“, so von Nordhausen.